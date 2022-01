Guarda-redes Miguel Carvalho volta ao Farense até final da época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes Miguel Carvalho é o primeiro reforço de inverno do Farense, regressando, até final da época, ao clube da 2ª Liga, no qual fez formação e iniciou a carreira sénior.

"O guarda-redes de 25 anos, que representou o Farense desde 2009 até 2020, é de novo um leão do sul", destacou o emblema algarvio, nas redes sociais.

Miguel Carvalho representou o clube de Faro durante quase toda a formação - iniciada no Internacional de Almancil -, estreou-se como sénior pelo Farense na época 2016/2017 e integrou o plantel da subida à I Liga em 2019/2020, embora não tenha sido utilizado.

Na última temporada e meia, vestiu as camisolas de Moura, Condeixa e Olhanense, todos do Campeonato de Portugal.

O Farense ocupa o 16.º lugar da II Liga, com 14 pontos, e o novo treinador, Vasco Faísca, vai estrear-se no cargo na quinta-feira, na receção à Académica, 17.ª com oito.