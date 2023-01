João Henriques deverá ser anunciado nas próximas horas como o novo treinador do Farense, sucedendo a Vasco Faísca, afastado do comando da equipa algarvia depois de duas derrotas consecutivas (Tondela e Torreense) e três nos últimos cinco jogos.Faltam apenas ultimar pequenos detalhes para que João Henriques seja confirmado como treinador do Farense. O novo responsável assumirá a liderança do grupo esta quarta-feira e, ao que tudo indica, já estará no banco na próxima sexta-feira, no jogo contra o Estrela da Amadora, que coloca frente a frente segundo e terceiro da Liga Sabseg.João Henriques iniciou a época em curso no comando do Marítimo, saindo devido aos maus resultados, e conta, no seu currículo, com passagens por Fátima, Leixões, Paços de Ferreira, Santa Clara, Vitória de Guimarães e Moreirense, entre outros clubes.