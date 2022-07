Jogadores do Farense chegaram à boleia de moto para apresentação aos adeptos

O Farense apresentou esta sexta-feira o plantel para a época 2022/2023 na 2.ª Liga, com cerca de meio milhar de adeptos a ovacionarem os jogadores que chegavam, um a um, à boleia de moto.Ao ar livre, na praça exterior do Mercado Municipal de Faro, depois da apresentação 'normal' do plantel de sub-23 que participará na Liga Revelação, os 'motards' do Moto Clube de Faro contribuíram para um momento diferente.

Um a um, para gáudio das centenas de adeptos presentes, foram chegando de moto os 24 elementos do plantel principal dos algarvios e também o treinador Vasco Faísca.

Entre os jogadores apresentados, estava o médio algarvio Diogo Paulo, ex-Vitória de Guimarães B, contratado inicialmente para a equipa sub-23, mas que convenceu o técnico na pré-época e está agora plenamente integrado na equipa principal.

Vasco Faísca, que regressou em dezembro do ano passado como treinador ao clube que representou nas camadas jovens, lembrou o que viu na sua juventude, especialmente na década de 90 do século passado, para deixar um pedido aos adeptos.

"Sempre me incomodou quem dizia que era difícil jogar nos campos do Norte. Eu joguei nesses estádios, mas pensava: 'É só isto? Nunca viram o São Luís'. Tive a sorte de nascer numa época de ouro do nosso clube, em que vi o 'inferno' do São Luís a abarrotar e um público a empurrar a equipa para vitória. Esse é o meu maior desejo, que através dos resultados possamos passar esse entusiasmo para vocês e ver o São Luís intimidar os adversários", disse o técnico.

O 'capitão' Fabrício Isidoro, médio brasileiro a cumprir a sexta época no emblema algarvio, prometeu, em nome do grupo, "luta, empenho e dedicação em todos os jogos".

"Independentemente de onde o Farense jogar, vamos dar sempre tudo e fazer o nosso melhor", acrescentou o jogador.

O presidente do Farense, João Rodrigues, sem falar diretamente no objetivo da subida, mostrou "grande ambição em fazer coisas muito importantes" ao longo da temporada, contando com "o apoio dos adeptos para enfrentar grandes obstáculos".

A equipa de Faro, que soma três vitórias e um empate na pré-época, joga no domingo, no São Luís, às 18:45, com os ingleses do Wolverhampton, no jogo de apresentação aos sócios.

A estreia oficial na II Liga está marcada para 06 de agosto, às 11:00, com a receção ao Torreense, que regressou esta época ao segundo escalão.