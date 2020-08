José Luís é o novo CEO da SAD do Farense e Mansilla reforça ala esquerda

José Luís, que nos dois últimos anos desempenhou o cargo de diretor-geral da SAD do Belenenses, vai exercer as funções de diretor operacional no Farense.

O acordo ficou assente esta quarta-feira e José Luís (que também já trabalhou no Estrela da Amadora e no Atlético) vai iniciar funções de imediato.

No tocante ao reforço do plantel, o extremo-esquerdo argentino Brian Mansilla, de 23 anos, que na última época representou o Vitória de Setúbal, emprestado pelo Racing Club, é reforço do Farense para a campanha 2020/21: O acordo de cedência, válido por uma época, prevê opção de compra no final da mesma, fixada em 2,5 milhões de euros por 70 por cento do passe.