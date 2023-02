José Mota perto de assumir comando do Farense

José Mota é o escolhido para suceder a Vasco Faísca no comando do Farense. O treinador já se encontra em Faro e está alojado num dos principais hotéis da cidade, tudo apontando para que haja acordo em breve.José Mota deverá assistir ao jogo desta sexta-feira à noite entre o Farense e o Estrela da Amadora, no qual a equipa algarvia será comandada por Neca, adjunto da equipa técnica cessante.Caso não se registem contratempos, José Mota assumirá o comando do grupo depois do duelo com os estrelistas.Álvaro Pacheco, Daniel Ramos e João Henriques foram outros nomes equacionados pela SAD do Farense, que acabou por inclinar-se para um treinador com um currículo impressionante na 2.ª Liga: José Mota conta com quatro subidas (duas pelo Paços de Ferreira e uma no comando no Feirense e outra no Desportivo das Aves). O ponto mais alto da sua carreira foi a conquista da Taça de Portugal, ao serviço do Desportivo das Aves, em 2018.