José Mota renova com Farense

José Mota, que conduziu o Farense de regresso à Liga Bwin, após dois anos de ausência, irá continuar no comando da equipa algarvia em 2023/24. O acordo com a administração da SAD, liderada por João Rodrigues, foi alcançado esta quarta-feira.O bom trabalho desenvolvido em Faro - além da subida, recorde de vitórias seguidas (oito) nas ligas profissionais e de triunfos consecutivos (quatro) fora de portas - e a sintonia sempre existente entre responsáveis diretivos, equipa técnica e jogadores foi determinante para a continuidade de José Mota.Segue-se agora a preparação da nova época, estando já em andamento a constituição do plantel, que contará com quase todas as principais figuras da última campanha, contando com alguns reforços.José Mota já se manifestou a propósito da renovação, numa mensagem difundida pelo clube, nas redes sociais: "Em primeiro lugar quero agradecer ao presidente João Rodrigues, ao José Luís e a toda a administração por todo o apoio que nos deram durante a época, assim como a todos os Farenses que nos apoiaram incondicionalmente, sendo essenciais para o nosso sucesso", referiu, adiantando: "Estou muito feliz com a renovação do contrato, era o que ambas as partes desejavam, o que facilitou bastante as negociações. Da minha parte e da equipa técnica prometemos muito trabalho, empenho e humildade. Espero continuar a ter a vossa confiança para o futuro e que juntos consigamos fazer do Farense um clube de primeira".