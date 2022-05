Lista de desejos inclui João Camacho

O extremo madeirense João Camacho é um dos nomes desejados pelo Farense para o reforço do plantel, mas a sua contratação afigura-se difícil, pois o jogador estuda outras possibilidades no mercado nacional (Liga Bwin) e além fronteiras, de clubes com argumentos financeiros superiores aos dos algarvios.Na última época, João Camacho foi o jogador mais utilizado do Nacional (2786 minutos em campo e 8 golos marcados) e o seu perfil enquadra-se na política de reforços definida pelo Farense: jogadores de qualidade comprovada, experientes e conhecedores da Liga Sabseg.