Lucca jogou em Itália e lamenta: «Sinto uma enorme tristeza por ver tanta gente a morrer»

O médio brasileiro Lucca – que também tem nacionalidade italiana – viveu a primeira experiência na Europa na Roma, durante ano e meio, e não esconde a "enorme tristeza por ver a cidade completamente vazia e tanta gente a morrer devido ao coronavírus". "Ia muitas vezes ao Vaticano e ao Coliseu, assim como a uma geladaria que ficava perto da minha casa, e nunca imaginei ver a cidade assim, sem gente", referiu o jogador, de 25 anos, ao site brasileiro Lance.





Lucca jogou em Itália no início da carreira. "Amadureci lá como pessoa e como profissional e estou muito grato à Roma", assinala, acrescentando: "Lamento muito a situação que o país está a enfrentar e os italianos estão todos os dias presentes nas minhas orações, assim como os brasileiros, embora o quadro, no Brasil, seja menos grave neste momento."Lucca, recorde-se, chegou ao Farense em janeiro, vindo do Belenenses SAD, e firmou-se rapidamente como titular, somando oito jogos pelos algarvios.