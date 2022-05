Málaga, Eibar, Udinese e Fiorentina perguntam por Elves Baldé

Málaga e Eibar, de Espanha, e Udinese e Fiorentina, de Itália, seguiram atentamente os desempenhos de Elves Baldé na Liga Sabseg, com a camisola do Farense, e já fizeram saber, junto do representante do atacante formado no Sporting, que estão a avaliar a possibilidade de avançarem para a sua contratação. Tudo depende, claro está, das exigências apresentadas pelo clube algarvio, que recebeu Baldé no último defeso, após este terminar a ligação aos leões.As conversas exploratórias já começaram, mas, ao queconseguiu apurar, até ao momento, nenhum dos clubes avançou com uma proposta concreta. Elves Baldé mostra-se disponível para analisar todas as possibilidades - inclusive, a permanência em Portugal - e não tem preferência por nenhum dos potenciais interessados.A fiorentina, 7º classificado da Serie, em 2021/22, é, sem dúvida o mais sonante dos clubes que seguiram com atenção os desempenhos do atacante nascido na Guiné-Bissau. Também da Serie A, a Udinese teve, esta época, um desempenho mais modesto, não indo além do 12º lugar. Ainda mais modestos são os 'pretendentes' espanhóis. O Eibar conquistou a subida ao escalão principal no país vizinho, após sagrar-se campeão da 2ª divisão, escalão no qual o Málaga se ficou pelo 18º lugar.