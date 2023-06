Marco Matias fica mais uma época no Farense

Marco Matias é “Leão de Faro” por mais 1 época!



Um dos elementos fulcrais para o regresso à 1ª Liga, somando na @ligaportugal 8 prémios do Homem do Jogo,5 golos e 11 assistências, vai voltar a vestir de preto e branco, para alegria de todos os Farenses! pic.twitter.com/l4sZwlpm7I — SC Farense (@SCFarense_) June 7, 2023

Marco Matías vai acompanhar o Farense no regresso do clube algarvio à 1.ª Liga, após ter renovado contrato por mais uma temporada."Não podia estar mais contente e grato por esta renovação de contrato. É o culminar de uma época fantástica que tive. Quero agradecer ao Pres. João Rodrigues e ao Dir. Geral Zé Luís pela oportunidade dada de representar o melhor clube do Algarve", disse o avançado, aos meios de comunicação do Farense, onde chegou no verão passado.O extremo, de 34 anos, alinhou em 36 jogos pelos leões de Faro na época que agora chega ao fim, tendo registado 14 assistências e 7 golos.