Marcos Paulo: «Consistência é importante para o decorrer do campeonato»

Destacado no 2.º lugar da tabela classificativa, o Farense está a realizar uma temporada condizente com as suas pretensões de garantir a subida de divisão e o regresso ao principal escalão do futebol português. Em declarações à sua assessoria, o experiente médio Marcos Paulo aplaudiu a boa prestação da equipa."A avaliação da nossa campanha é muito positiva. Estamos num ótimo momento e a equipa tem-se comportado muito bem em todos os jogos. Temos conseguido manter a consistência, o que é muito importante para o decorrer do campeonato", disse o jogador, de 34 anos, garantindo que os leões de Faro vou continuar a encarar o resto da época com o mesmo compromisso que têm apresentado até aqui."Temos de fazer o mesmo que fizemos até agora: entrar em todos os jogos para ganhar. Não será diferente até o fim do campeonato. É esse o nosso espírito e o que fomentamos aqui dentro. Treino a treino e jogo a jogo, vamos atrás dos objetivos traçados pelo Farense", frisou.Já com vários anos no futebol português, o médio brasileiro está a cumprir a sua primeira temporada no Farense. Utilizado em 19 dos 22 encontros que os algarvios realizaram até ao momento, Marcos Paulo diz sentir-se bem no clube. "A minha adaptação aqui tem sido muito tranquila. Senti-me em casa desde que cheguei. Há um ambiente muito familiar e todos me receberam de braços abertos. Isso é muito importante para as coisas correrem bem", terminou.