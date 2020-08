Matheus Dantas chumbou nos exames médicos e já não será reforço do Farense

O defesa-central Matheus Dantas, apontado como reforço do Farense, não passou nos exames médicos realizados no Algarve e foi devolvido ao Flamengo, de acordo com informações divulgadas no Brasil.





Dantas, que tinha à sua espera um contrato válido por três épocas, ficando o Flamengo com 40 por cento do valor de uma futura transferência, chegou a Faro na última terça-feira e submeteu-se aos habituais exames médicos. Não é conhecida a lesão apresentada pelo jogador nem a sua gravidade.O jogador, de 21 anos, trabalhou no último ano sob o comando de Jorge Jesus, novo treinador do Benfica, e soma sete jogos oficiais pela equipa principal do Flamengo.Dantas seria um dos reforços mais sonantes do Farense que, confirmando-se este contratempo, terá de procurar no mercado um defesa-central de referência.