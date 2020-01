Mayambela emprestado ao Bnei Yehuda

O Farense, líder da 2.ª Liga, emprestou o extremo sul-africano Mihlali Mayambela, até ao fim da época, ao Bnei Yehuda, nono classificado na 1.ª Divisão de Israel.





O clube de Telavive fica com opção de compra do passe do jogador, que poderá ser exercida até junho próximo.Mayambela foi titular na fase inicial da época em curso mas gradualmente veio a perder espaço nas opções do treinador Sérgio Vieira e desde novembro fez parte do onze inicial por apenas uma vez, na derrota caseira (0-3) frente ao Benfica B.Com a chegada dos alas Arnold e Hugo Seco, reforços contratados pelo Farense no mercado de inverno, as possibilidades de afirmação de Mayambela ficaram ainda mais reduzidas, o que está na origem do empréstimo agora concretizado.Em época e meia em Faro o sul-africano, de 23 anos, somou 49 jogos oficiais, em todas as competições, marcando seis golos. Na temporada passada o extremo representou o Farense emprestado pelos suecos do Djurgarden e no último defeso os algarvios adquiriram o passe do jogador.