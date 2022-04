Médio Fabrício Isidoro renova com Farense por duas épocas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio brasileiro Fabrício Isidoro renovou contrato com o Farense por mais duas temporadas, anunciou hoje o clube algarvio, 10.º classificado da 2.ª Liga.

"São cinco anos de história, de luta. Estou imensamente feliz, honrado e agradecido por renovar com esse clube que me fez crescer como profissional e como pessoa", disse o jogador, citado nas redes sociais do emblema de Faro, que representa desde 2017.

Fabrício Isidoro, que soma 138 jogos e 12 golos com a camisola do Farense, é considerado pelo clube como "um pilar importante no grupo, um exemplo de humildade e dedicação".

O jogador, de 30 anos, esteve presente no percurso do Farense desde o Campeonato de Portugal, na altura terceiro escalão do futebol português, até à subida à I Liga, há dois anos.

"Sente o que é ser Farense, sempre com um sorriso para os nossos adeptos e sempre na linha da frente para representar o clube. Dignifica inquestionavelmente a braçadeira que enverga dentro e fora do campo. Temos a certeza que será uma peça importante para o futuro que ambicionamos", refere o emblema algarvio.

Com 29 jogos disputados, o Farense ocupa o 10.º lugar da II Liga, com 37 pontos, 11 acima da zona de despromoção direta.