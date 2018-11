Moura promete 'comer' a relva

O Farense vem de dois resultados positivos - vitória caseira diante do Cova da Piedade e empate no reduto do Varzim - e o médio David Moura pretende dar sequência a esse ciclo favorável diante do V. Guimarães B. "Espera-nos um jogo muito difícil, frente a uma equipa de qualidade, mas iremos à procura do triunfo com todas as nossas forças", sustenta o médio brasileiro cedido pelo Chaves, suplente utilizado nas duas últimas partidas.

"Em casa temos de ser fortes. Já facilitámos em algumas partidas e isso não pode voltar a suceder", acrescenta o futebolista, que promete no jogo de hoje à tarde uma equipa algarvia "disposta a ‘comer’ a relva para conquistar os três pontos em disputa".

Os últimos resultados fizeram com que a formação de Faro saltasse para a primeira metade da tabela classificativa – décimo lugar – e David Moura acredita que a equipa "irá fazer um bom campeonato e ficar numa boa posição". "Se o coletivo funcionar bem, e estamos a trabalhar muito com esse intuito, todos sairemos beneficiados", frisa.

Fabrício, vindo de lesão muscular, está em dúvida para esta tarde. O médio, peça influente do Farense (totalista até se lesionar), fará um teste antes da partida.