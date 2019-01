Negociações com Falcone não chegaram a bom porto

O Farense procurou assegurar um avançado no último dia do mercado de inverno mas as negociações com o argentino Falcone, ligado ao Boavista, não chegaram a bom termo.Ainda assim, os algarvios, colocados no 9.º lugar da 2.ª Liga, poderão receber em breve um reforço para o ataque, pois estão referenciados futebolistas que se encontram no desemprego.No sentido inverso, confirmaram-se as dispensas do defesa Michael e do médio Sérgio Teles. Já David Moura, que se encontra em Faro emprestado pelo Chaves, acabou por permanecer no plantel às ordens de Rui Duarte.