Obras no Estádio São Luís a todo o vapor

As obras em curso no Estádio São Luís decorrem a todo o vapor, sendo desejo dos responsáveis do Farense que as mesmas fiquem concluídas a tempo de que o primeiro jogo em casa na época 2020/21 - o qual assinalará o regresso à 1ª Liga, após 18 anos de ausência - tenha ali lugar.

Caso se registe algum contratempo, o Farense poderá recorrer ao Estádio Algarve, apenas e só enquanto os trabalhos em curso não estiverem terminados.

A colocação de um novo relvado, em substituição de um piso que já tinha 49 anos e vinha causando muitos problemas de conservação nas últimas épocas, é a parte mais relevante das obras. A intervenção inclui ainda um rol significativo de outros melhoramentos a fim de dotar o recinto, inaugurado em 1923, de todos os requisitos exigidos para acolher jogos da 1ª Liga.