Paollo Madeira assina pelo Farense

O jovem avançado brasileiro, Paollo Oliveira Madeira, vai reforçar o Farense com um contrato válido por uma temporada, proveniente do Imortal. Record sabe que o atacante irá fazer a pré-época com a equipa principal e só depois se decidirá se continua às ordens de Sérgio Vieira.





O avançado, de 22 anos, que foi esta temporada considerado jogador do ano da Associação de Futebol do Algarve (AFA), dá assim o salto para palcos maiores.Paollo foi formado no Imortal (clube que milita na 1ª divisão distrital do Algarve), clube onde sempre esteve, tendo pelo meio passado meia época no Quarteirense, na temporada 14/15, quando ainda era júnior. O jovem brasileiro fez esta época 29 jogos, onde apontou 18 golos e fez 8 assistências.