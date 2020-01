Parceria entre Farense e Lyon alinhavada

Farense e Olympique de Lyon preparam-se para estabelecer uma parceria que incidirá na troca e venda de jogadores, tendo já decorrido uma reunião, no Algarve, que permitiu avanços muitos significativos.





Vicent Ponot, diretor geral adjunto do departamento jurídico do Olympique de Lyon, e Florian Maurice, responsável pela área de recrutamento de jogadores, estiveram em Faro à conversa com João Rodrigues, presidente da SAD do Farense, André Geraldes, CEO, e Manuel Balela, diretor desportivo, e ficou alinhavado um entendimento, a aprofundar em conversas que terão lugar em breve.O Lyon pretende que o Farense seja uma porta de entrada na Europa para jogadores do Brasil e de outros países sul-americanos, que passarão pelo Algarve para se integrarem e adaptarem a uma realidade competitiva diferente, numa parceria em que os algarvios beneficiarão da possibilidade de contarem, sem custos, com jovens jogadores talentosos, incluindo futebolistas provenientes da formação do Lyon e sem espaço de afirmação imediata no emblema francês.A imprensa gaulesa referia, na noite desta quinta-feira, que o Farense seria satélite do Lyon mas o nosso jornal sabe que a parceria não inclui qualquer participação dos franceses na SAD nem qualquer interferência na gestão desportiva dos algarvios, limitando-se à venda e troca de jogadores.O Farense, de resto, mantém contactos com outros clubes, visando o estabelecimento de acordos semelhantes.