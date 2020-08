Pedro Henrique rescinde com o Benfica e liga-se por três épocas ao Farense

O avançado brasileiro Pedro Henrique, de 23 anos, é reforço do Farense e assinou um vínculo válido por três épocas. O jogador estava ligado ao Benfica, que o negociou com os algarvios.





Formado no Grêmio Anápolis, Pedro Henrique chegou a Portugal através do Leixões e depressa deu nas vistas, a ponto de rubricar um contrato com o Benfica válido até 2023. Nos encarnados jogou apenas na equipa B e na segunda metade da última época esteve cedido ao Feirense (sete jogos e três golos).Este é o terceiro reforço confirmado pelo Farense, depois do médio Amine Oudrhiri (ex-Leixões) e do guarda-redes Ricardo Velho (ex-Sporting de Braga).