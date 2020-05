Presidente do Farense celebra subida: «Um dia pelo qual ansiávamos há muitos anos»

João Rodrigues, presidente do Sporting Clube Farense, rejubilou com a confirmação da subida do emblema algarvio à 1ª Liga.





"É um dia pelo qual ansiávamos há muitos anos e sabemos as dificuldades que tivemos de ultrapassar. Desde a descida até ao Campeonato de Portugal até agora. Fizemos um campeonato de qualidade topo. Passámos a época toda nos primeiros lugares. Estivemos 22 das 24 jornadas em lugar de subida. Nas duas em que não tivemos, numa delas tínhamos os mesmos pontos do segundo. É meritório", sublinhou o líder em direto, no Facebook do clube.João Rodrigues elogiou também o papel de André Geraldes e da equipa técnica de Sérgio Vieira. "Montámos um plantel de grande qualidade com uma grande equipa técnica. São homens. Não é só brincas na areia", explicou.O líder do Farense deixou ainda uma palavra para os adversários."Quero saudar o esforço dos outros clubes, a quem mando um abraço porque compreendo a frustração de não ver o campeonato chegar até ao fim. Todos queríamos chegar até ao fim do campeonato", considerou.