Presidente do Farense considera "vergonhoso" o que se passou na Amadora: «Quem incomodamos?»

O jogo entre o Estrela da Amadora e o Farense foi marcado por várias incidências disciplinares que deixaram os algarvios em inferioridade numérica e o presidente do clube, João Rodrigues, considera "vergonhoso e inaceitável" o que se passou na Reboleira.





O líder dos algarvios lembra o ocorrido na época passada, assinalando que o Farense foi prejudicado por terceiros, caindo no segundo escalão, e diz que partiu para a campanha 2021/22 "com expectativas e sentimentos renovados e sem rancores". Porém, assinala, "verificamos que pouco parece ter mudado na forma como a equipa está a ser tratada"."Há algo contra o Farense? Quem incomodamos?", pergunta João Rodrigues, que pede "respeito" e apela "às instituições do futebol e desportivas em Portugal, e quem as tutela" para "refletirem e tomarem posição sobre este repetido - e já vergonhoso – prejuízo a um histórico e centenário emblema do futebol luso, o Sporting Clube Farense, cujo palmarés fala por si"."Respeito!!!Depois de uma temporada em que - de forma quase unânime – jogadores, treinadores, dirigentes e outras personalidades imparciais e insuspeitas do universo do nosso futebol convergiram na mesma opinião – a de que o Sporting Clube Farense foi altamente prejudicado por "terceiros", contribuindo isso decisivamente para a nossa "queda" no segundo escalão - partimos para a corrente época com expectativas e sentimentos renovados. Sem rancores.Todavia, para desilusão geral, acontece que este sábado, logo à terceira jornada da Liga SABSEG, verificamos que pouco parece ter mudado na forma como a nossa equipa está a ser tratada.Na Amadora, perante o promovido CF Estrela da Amadora, o Farense perdeu e acabou o jogo reduzido a sete jogadores de campo, duramente castigado com três ‘Vermelhos’ e seis ‘Amarelos’. Para quem não viu a partida, tal até poderia sugerir que houve em campo uma batalha campal, por nossa iniciativa, mas o que é certo é que no fim fomos nós que ficámos fortemente condicionados. No jogo e para o futuro imediato no campeonato.Ou seja, é um facto reconhecido – de forma imparcial - que o Farense foi altamente lesado no passado recente e, infelizmente, constatamos que o mesmo continua a acontecer. E isto é VERGONHOSO e é INACEITÁVEL !!!Perante isto, não há que ter meias palavras. E as perguntas impõem-se. Há algo contra o Farense? Quem incomodamos?Uma coisa é garantida. JAMAIS NOS VERGAREMOS ! Representamos uma REGIÃO e exigimos, acima de tudo, RESPEITO !!! E exigimos, doravante, que os erros do (triste) passado e presente não se repitam no futuro. Em nome de um clube e dos seus adeptos únicos, de uma região e, porque não, de todo o nosso futebol.Para que fique bem claro também. Não pretendemos ser beneficiados, obviamente, mas queremos ser respeitados!Bem sabemos que gerir a arbitragem no futebol português transformou-se num acto hercúleo, acreditamos que o Conselho de Arbitragem fará o melhor possível dentro das limitações, mas não podemos aceitar que os erros sejam frequentemente contra o Farense. Pelo que se vê, época após época.As instituições do futebol e desportivas em Portugal, e quem as tutela, têm de refletir e tomar posição sobre este repetido - e já vergonhoso – prejuízo a um histórico e centenário emblema do futebol luso, o Sporting Clube Farense, cujo palmarés fala por si.O alerta está feito, com uma garantia que sublinho: jamais nos vergaremos!!! Lutaremos sempre em todas as instâncias para que os nossos atletas, técnicos, restante estrutura e – acima de tudo – os nossos sócios e adeptos sejam respeitados! Para que o Farense seja respeitado! Mais do mesmo... Não, obrigado!!!Basta!!!João Barão Rodrigues