Rafael Furlan garantido

O Farense garantiu o concurso do defesa-esquerdo brasileiro Rafael Furlan, de 24 anos, que na época passada se cotou como uma das unidades mais influentes do Estoril, somando 26 jogos na 2.ª Liga.Rafael Furlan chega à capital algarvia emprestado por uma época pelo Grêmio Anápolis mas o Farense dispõe de opção de compra do passe no final da campanha.O jogador, apontado como um dos melhores na sua posição na 2.ª Liga, na última temporada, tinha várias propostas em carteira mas o projeto apresentado pelo Farense e as condições encontradas no Algarve foram determinantes na escolha.Este é o terceiro reforço assegurado pelo Farense, depois do avançado Fabrício Simões (ex-Famalicão) e do defesa Rafael Vieira (ex-Sporting da Covilhã).