Rui Costa reforça ataque do Farense a título definitivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado português Rui Costa, ex-Santa Clara, tornou-se esta quinta-feira o 11.º reforço do Farense para a nova temporada, assinando a título definitivo, revelou o terceiro classificado da Liga Sabseg.

"O avançado de 26 anos, que vestia as cores do Santa Clara desde 2020, pretendido por vários clubes da Liga Bwin e de outras ligas europeias, já é farense a título definitivo", anunciou nas suas redes sociais o clube algarvio, sem divulgar a duração do contrato.

Na época passada, Rui Costa cumpriu um total de 42 jogos pelos açorianos em todas as competições, marcando seis golos, e já esta temporada alinhou 45 minutos na partida Santa Clara-Casa Pia (0-0).

"Orgulhoso por ser um leão do sul! Juntos levaremos este histórico clube onde merece estar", comentou o avançado português, que no currículo conta ainda com passagens por Varzim, Portimonense, Famalicão, FC Porto B, Alcorcón (Espanha) e Deportivo da Corunha (Espanha).

O jogador é "caracterizado pela sua qualidade técnica, mobilidade na frente de ataque e pelo instinto goleador", destacou a SAD algarvia, sobre "uma peça importante para os objetivos da época 22/23".

Em sentido contrário, o Farense, que ocupa o terceiro lugar da Liga Sabseg após quatro jogos, anunciou a saída do central Vasco Oliveira, emprestado à União de Leiria, da Liga 3, até final desta temporada.