Sapara é reforço do Farense por época e meia

O Farense garantiu os serviços do avançado Sapara, por empréstimo do Portimonense, válido até junho de 2024. Até final desse período o Farense poderá adquirir os direitos desportivos do jogador, mediante o pagamento de um milhão de euros.O avançado nigeriano regressa ao seu primeiro clube em Portugal, em 2014/15. Passou depois por Quarteirense, Sertanense, Oleiros, Almancilense, Olhanense, Leixões e Portimonense. Sapara está ao Portimonense até junho de 2025.Em Portimão, Sapara teve poucas oportunidades, somando apenas 10 jogos em época e meia, um dos quais (esta época, com o Benfica, no Estádio da Luz) como titular, sem marcar qualquer golo.