Sapara oficializado pelo Farense: «Feliz por estar de volta a uma casa que já conheci»

O extremo nigeriano Sapara vai regressar ao Farense, quase nove anos depois, por empréstimo de época e meia do primodivisionário Portimonense, anunciou esta sexta-feira o segundo classificado da Liga Sabseg.



"O extremo nigeriano de 27 anos chega a Faro diretamente de Portimão a título de empréstimo por uma época e meia, com opção de compra", cujo valor não foi divulgado, destacou o emblema algarvio nas redes sociais.

O jogador regressa assim ao Farense, o seu primeiro clube em Portugal, na época 2014/2015, embora só tenha representado a equipa B dos algarvios, nos escalões distritais.

Desde então, Sapara passou por Quarteirense, Sertanense, Oleiros, Almancilense, Olhanense, Leixões e Portimonense, onde na época em curso somava um total de seis jogos oficiais. "Estou muito feliz por aceitar este novo desafio e por estar de volta a uma casa que já conheci em 2014, mas desta vez com objetivos maiores, com muita vontade de ajudar a equipa a atingi-los e de mostrar o meu futebol", declarou o jogador nigeriano.

O empréstimo de Sapara ao Farense representa também o reencontro com o treinador Vasco Faísca, que já o tinha orientado no vizinho Olhanense. "Como profissional, conta com 62 golos em 177 jogos e é um atleta caracterizado pela sua irreverência, verticalidade, explosão e forte no um para um. Vem para o maior do sul com vontade de fazer golos e acreditamos que irá dar muitas alegrias aos farenses", frisa o clube de Faro.

O Farense ocupa o segundo lugar na Liga Sabseg, com 34 pontos, a cinco do líder Moreirense, após as 16 jornadas já disputadas.