Sérgio Vieira sublinha justiça da subida do Farense: «O nosso mérito é inquestionável»

Sérgio Vieira, treinador e um dos grandes obreiros da subida do Sporting Clube Farense à 1ª Liga, não podia estar mais radiante.





"Queria dizer a quem ama o Farense, que é toda uma nação que esperou durante muitos anos para sentir este momento. Não era desta forma que nós queríamos subir, mas tivemos mérito em todo este processo. Trabalhámos muito dentro do campo para conseguir os nossos objetivos. Tivemos um trajeto sempre entre os dois primeiros e isso é mérito de todos. Não é uma subida qualquer. É num momento de construção de um clube grande, representativo de todo o Algarve", celebrou, em direto no Facebook do clube.O treinador elogiou depois o papel do presidente João Rodrigues."O nosso presidente é o principal responsável por este projeto. Dá tudo por este clube, para voltar ao lugar que merece. Reuniu um conjunto de pessoas à sua volta muito importante. Uma palavra aos nossos adeptos que estiveram sempre presentes, até nos momentos mais negativos, e permitiram que conseguíssemos regressar à Primeira Liga", afimrou.Sérgio Vieira diz compreender a frustração dos adversários, mas sublinha o mérito do Farense."Eu tenho o mérito que me queiram dar, mas certamente sou uma pequena parte comparativamente com o todo que conseguiu este feito. Estou extremamente grato a todos os que participaram nesta campanha. Não terminou como queríamos mas é inquestionável o nosso mérito. Fomos a melhor equipa, a que mais tempo esteve em lugar de subida. Não só desportivamente, mas na força que teve para se estruturar. O nosso mérito é enorme. O clube está a crescer. Quero também dar uma palavra aos adversários. Devem pensar que é injusto, que poderiam conseguir. Nós compreendemos, mas o nosso objetivo sempre foi sermos os melhores desta competição. Tínhamos a noção de que iríamos conseguir nesta etapa final", sublinhou.