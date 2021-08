Stojiljkovic vai mudar de ares

Stojiljkovic está perto de chegar a acordo para rescindir o contrato que o liga ao Farense, concretizando-se um desejo do clube, manifestado ainda no defeso. Sem espaço, o avançado sérvio é a terceira opção para o o eixo do ataque dos algarvios, depois de Pedro Henrique e de Paollo Madeira, e para o seu lugar irá chegar um reforço.