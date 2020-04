Treinador de guarda-redes Hugo Oliveira deseja subida do Farense

Hugo Oliveira, treinador de guarda-redes campeão nacional no Benfica com Jorge Jesus e com Rui Vitória e nas últimas épocas adjunto de Marco Silva em vários clubes ingleses, desejou "que o Farense suba à 1.ª Liga, para ver o meu amigo Hugo Marques finalmente jogar nesse patamar, pois ele merece".





Hugo Marques, guarda-redes do Farense, foi orientado por Hugo Oliveira no Gil Vicente, no início da sua carreira (2007/08). "Era um jovem com grande potencial e enorme entrega, que acabou, com a sua atitude, por conquistar a titularidade", recordou Hugo Oliveira no programa diário que o Farense tem vindo a emitir diariamente. Desses tempos "ficou uma relação de amizade e o apreço por um profissional com grandes qualidades humanas".Entretanto, Hugo Marques revelou que poderá em breve voltar a representar a seleção de Angola, que representou na CAN 2012. "Estava pré-convocado para os jogos marcados para março, que acabaram por não se realizar, e acredito que me chamarão para os próximos compromissos", revelou o guardião.O Farense está no segundo lugar da 2.ª Liga "e se conseguir subir ao escalão principal neste clube será algo espetacular, pois nem nos meus melhores sonhos imaginava, quando aqui cheguei, no início da época 2017/18, estarmos nesta posição, à beira de concretizar um desejo de toda a cidade. Tem acontecido tudo muito rápido".Para o guarda-redes, "o Farense merece estar no campeonato principal, pela sua grandeza e pelos seus adeptos, sempre presentes, seja qual for a distância ou as condições atmosféricas, e há uma pessoa que o merece em particular, o nosso presidente, João Barão Rodrigues, que tem criado todas as condições para que este clube cresça e tenha uma estrutura cada vez mais profissional".