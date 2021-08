Tucão é reforço para o ataque do Farense  

O avançado brasileiro Tucão, de 19 anos, que representava o Avaí, da Série B do Brasil, é reforço do Farense, tendo assinado por três épocas.





O jogador irá trabalhar com a equipa principal, sendo chamado aos sub-23 sempre que não entrar nas opções de Jorge Costa.Nas duas últimas épocas Tucão somou 21 jogos na equipa principal do Avaí mas este ano apenas atuou nos sub-20 e sub-23 do clube brasileiro.