"Um acordo de leões": formalizada parceria entre Farense e Lyon

Farense e Olympique de Lyon formalizaram esta terça-feira um acordo de parceria que "visa a criação de sinergias nas mais diversas áreas de ação" e "a aproximação orgânica entre duas instituições históricas", as quais têm como símbolo o leão. Aliás, na imagem partilhada tanto algarvios como franceses falam num "acordo de leões".

A grande comunidade lusófona existente em Lyon (a segunda maior em território francês) também contribuiu para aproximar os dois emblemas, agora ligados por um acordo que "estabelece-se uma ponte de ligação, estreitando os canais de comunicação entre instituições, promovendo uma melhor articulação e abrangendo as áreas da formação, futebol sénior, modalidades, treino, marketing, comercial e todas aquelas entendidas por convenientes".

O Farense, numa nota divulgada a propósito da parceria firmada, sublinha que "o acordo não estabelece nenhum compromisso obrigacionista e não constitui nenhuma das partes como clube satélite da outra", condição que os dirigentes dos algarvios sempre salvaguardaram.

O acordo "está inserido na estratégia de ampliação da rede de sinergias para os continentes europeu, africano e sul americano" e os responsáveis do Lyon já adiantaram que pretendem recrutar naqueles mercados jovens promessas, as quais passarão pelo Farense, para adaptação ao futebol europeu.

Não está em cima da mesa, pelo menos no imediato, a cedência de jogadores com vista à época 2020/21. Os jogadores excedentários do Lyon já foram colocados em vários clubes franceses, pelo que só a chegada de reforços poderá levar a mais dispensas, que possam interessar ao Farense.