E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fim de ciclo para Vasco Faísca no comando do Farense, depois de três derrotas (duas das quais consecutivas, contra Tondela e Torreense) nos últimos cinco jogos da 2.ª Liga. O acordo de rescisão será anunciado nas próximas horas.A SAD dos algarvios já trabalha na sucessão e na lista de preferências figuram dois nomes, Daniel Ramos e Álvaro Pacheco, com o primeiro a apresentar-se neste momento como a possibilidade mais forte.