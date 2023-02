Vasco Faísca deixa comando do Farense sem acordo uma hora antes do jogo

O Farense comunicou esta sexta-feira, cerca de uma hora antes do jogo com o Estrela da Amadora, que denunciou o contrato de trabalho com o treinador Vasco Faísca, uma vez que não houve acordo entre as partes para a celebração de uma rescisão amigável."Após negociações, não foi possível celebrar por mútuo acordo a resolução do contrato de trabalho com o treinador Vasco Faísca. Assim, comunica-se que o referido contrato foi denunciado por iniciativa do Farense, garantindo o cumprimento de todos os direitos contratualmente celebrados", anunciou o clube algarvio.Vasco Faísca foi afastado do comando da equipa depois da derrota (1-0) no terreno do Torreense, a terceira nos últimos cinco jogos, e na noite desta sexta-feira será o adjunto Neca, transitoriamente, a orientar o Farense. José Mota, o sucessor de Faísca, estará na bancada e assumirá a orientação dos algarvios nos próximos dias.