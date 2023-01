Vasco Faísca: «Não é um resultado justo, a minha equipa na globalidade foi superior»

O Farense perdeu (0-1) este domingo na deslocação ao terreno do Tondela, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga Sabseg, um resultado que o treinador Vasco Faísca considera não ter sido justo.





"O Tondela é uma excelente equipa, apesar de estar a fazer um campeonato abaixo do que esperávamos. Isto apesar de ter as dificuldades que sabemos com a inscrição de jogadores. Perder em Tondela não surpreende, mas vínhamos com tudo para ganhar, tendo em conta a luta pela subida de divisão. O Moreirense tinha empatado e podíamos ter-nos aproximado. Infelizmente não conseguimos, mas penso que não fizemos uma má exibição. A 2.ª Liga é muito equilibrada", começou por dizer o técnico dos algarvios.

E continuou: "Penso que não é um resultado justo, a minha equipa na globalidade foi superior. A primeira parte foi dividida, na segunda parte metemos a carne toda no assador e criámos ocasiões, mas saímos daqui com zero pontos. Se vai influenciar? Pode acontecer, tentamos que não aconteça. Aí é a reação das grandes equipas. Ainda temos uma vantagem confortável para quem vem atrás, mas isto é futebol. Acredito que a equipa vai reagir, mas é óbvio que é preferível trabalhar sobre vitórias. Não levamos uma má exibição e o moral das tripas não deve baixar. Pode baixar nas primeiras 48 horas, mas depois já chega, vamos embora trabalhar."