Vasco Faísca: «Penso que o empate era merecido»

Vasco Faísca, treinador Farense, deu o seu veredito sobre a derrota (2-1) diante do Rio Ave, em partida da Allianz Cup."Foi um jogo equilibrado, embora no início tivesse havido um pouco mais de Rio Ave, também devido à nossa estratégia, porque decidimos esperar um pouco pelo adversário e não arriscando tanto como costumamos fazer. Demos iniciativa ao adversário, que não nos criou muitos problemas até ao lance do primeiro golo, que me pareceu algo estranho. Na segunda parte entrámos melhor, estivemos bem, conseguimos empatar, mas logo de seguida houve o lance da expulsão que nos veio dificultar a tarefa, tal como o lance da grande penalidade, que praticamente condenou o jogo para nós. Ainda assim, e com dez jogadores, fomos atrás do resultado e até tivemos ocasiões para empatar a partida. Penso que o empate era merecido, até porque vendo os dados estatísticos, fomos superiores em quase tudo. Sendo nós uma equipa de Liga Sabseg, a defrontar, fora, um adversário de Liga Bwin, e jogando quase meia hora com menos um jogador, penso que fizemos um jogo muito bom", sublihou."Termos disputado a prova nesta fase foi muito positivo, porque senão houvesse competição nem sei o que iríamos fazer. Talvez dar férias aos jogadores e fazer uma nova pré-época. Em termos de competição tentámos vencer todos os jogos, mas infelizmente tivemos duas derrotas, num grupo muito difícil, com equipas da Liga. Mesmo assim chegámos aqui com a ilusão de chegar ao segundo lugar, e embora não tendo conseguido saio satisfeito com a prestação dos jogadores".