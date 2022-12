Vasco Lopes deixa Farense e vai para o Chipre

O extremo Vasco Lopes rescindiu o vínculo que o ligava ao Farense e é reforço dos cipriotas do Akritas Chlorakas, último classificado do campeonato do seu país.O jogador, que vinha sendo pouco utilizado pelo treinador do Farense, Vasco Faísca, parte para uma nova aventura na sua carreira, na mesma senda do que sucedeu com o lateral-direito Pedro Albino, que ingressou na União de Leiria.Em ambos os casos os algarvios precaveram a possível valorização dos jogadores, garantindo percentagens em transferências futuras.