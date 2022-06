Vitor Gonçalves é reforço do Farense

O Farense anunciou esta terça-feira que Vitor Gonçalves é reforço para a próxima época. O médio, de 30 anos, chega do Nacional e assinou por uma época com o clube algarvio.O jogador, que é internacional Sub-21 por Portugal, conta com duas subidas de divisão e ainda 186 jogos na 2.ª Liga e 93 na 1.ª Liga.Vitor Gonçalves, que é natural de Silves, mostrou-se satisfeito por regressar ao Sul do país. "Estou muito feliz por voltar à minha região e representar este histórico clube, agradeço a aposta e quero ajudar o clube a alcançar os objetivos propostos, com confiança e trabalho", frisou aos meios do clube o médio que representou ainda Casa Pia, Gil Vicente e Portimonense.