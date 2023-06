Vítor Gonçalves renova com Farense por uma época

O médio Vítor Gonçalves renovou contrato por mais uma temporada com o Farense, anunciou este sábado o clube recém-promovido à Liga Bwin.

"O nosso atleta algarvio somou 37 presenças na época 22/23, onde mostrou toda a sua qualidade, garra e espírito vencedor. (...) Sem dúvida que será um grande 'reforço' para as nossas ambições de 2023/24", destaca a nota divulgada pelo emblema de Faro nas redes sociais.

Antes do Farense, que representa desde a época passada, Vítor Gonçalves, de 31 anos, natural de São Bartolomeu de Messines, no concelho algarvio de Silves, passou por Portimonense, Gil Vicente, Nacional e Casa Pia.

"É um prazer enorme representar este clube histórico e a minha região mais uma vez. Quero agradecer a confiança a toda a estrutura do Farense e dizer também que com muito trabalho, ambição e com apoio dos nossos adeptos vamos conseguir atingir os nossos objetivos. [Os adeptos] Foram incríveis esta época e agora, mais do que nunca, precisamos de caminhar juntos. O futuro deste clube tem tudo para ser risonho", declarou o jogador.

A formação algarvia terminou a época de 2022/23 na segunda posição da 2.ª Liga, garantindo o regresso ao escalão principal dois anos depois.

Além de Vítor Gonçalves, o Farense já renovou com Gonçalo Silva e Marco Matias e assinou contratos profissionais com os jovens Hamidou Diallo e André Candeias.