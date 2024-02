Abraham Marcus, do FC Porto B, marcou à U. Leiria e celebrou... à Gyökeres

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por M98 (@marcus________98)

Abraham Marcus, avançado do FC Porto B, marcou no empate (1-1) dos dragões no terreno da U. Leiria, numa partida da 2.ª Liga disputada ontem, e celebrou à... Viktor Gyökeres. O atacante nigeriano fez ainda questão de partilhar nas suas redes sociais o preciso momento em que festejou como o atacante do Sportig, com o seguinte texto, em inglês: "aceita o teu passado sem arrependimento, aborda o teu presente com confiança."Nos comentários à publicação, foram várias a referências ao sueco dos leões, que celebrizou esta forma de festejar.