António Folha após derrota diante do Benfica B: «Sentimos que a equipa não tem sido a que já foi»

Pela quinta jornada seguida, o FC Porto B saiu de campo derrotado, agora com um desaire sempre doloroso na receção ao Benfica B , numa partida na qual, para António Folha, o triunfo encarnado pelos números registados (0-3) foi exagerado."Tentaram lutar, mas nunca fomos uma equipa pressionante e agressiva. Deixámos sair sempre a bola do corredor, quando tínhamos de pressionar forte, viravam o centro de jogo e ganhavam vantagem do lado contrário. Em termos coletivos a equipa não funcionou. Mas acho que o 3-0 não espelha o que se passou, o Benfica B foi eficaz. Não criámos muito, mas temos de olhar para dentro, ter serenidade, porque estamos nesta fase há alguns jogos sem ganhar, temos de perceber as coisas para tentar melhorar no próximo jogo"."O que pretendia era escolher jogadores porque tenho algumas ausências. Não são poucas e têm feito falta. A equipa está partida daquilo que era a que estava a jogar há um tempo. É o que é. Há que tentar arranjar soluções, muitos destes jovens têm de perceber que têm de crescer. De certeza que vão ser melhores amanhã porque estes jogos vão fazê-los crescer, mas neste momento as coisas estão curtas há alguns jogos. Sentimos que a equipa não tem sido a equipa que já foi esta época. Estamos tristes porque não conseguimos ganhar. Eu como treinador percebo muito das coisas que estão a acontecer e é normal nesta fase, mas toda a gente tem de perceber que temos de juntos dar a volta a esta situação""Vamos trabalhar com todo o afinco. Sabendo que estas derrotas não são normais, mas que podem acontecer. É uma equipa B e toda a gente sabe como funcionam as equipas B. Mas estamos serenos, a equipa já esteve bem. Temos de ser os mais profissionais possíveis para tentar evoluir, retificar o que não esteve tão bem e sermos mais FC Porto do que temos sido"