António Folha após ser expulso no FC Porto B-Casa Pia: «É urgente gastar dinheiro e disponibilizar o VAR»

O FC Porto B empatou (1-1) na receção ao Casa Pia, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga Sabseg e que terminou com muita polémica à mistura.

Aos 90+5' - quando faltava apenas mais um minuto de compensação para o final da partida -, a equipa azul e branca marcou um golo que viria a ser anulado por suposto fora de jogo, decisão que António Folha prontamente refutou. O treinador da formação B do FC Porto expressou-se veemente contra a equipa de arbitragem e acabou por ser expulso.

No final da partida, António Folha queixou-se da ausência do VAR na Liga Sabseg e assumiu ter-se excedido na sua reação ao lance. "A minha expulsão foi inteiramente justa. Sou humano, vivo de emoções e excedi-me. Por aqui não há muito mais a dizer", começou por dizer o técnico portista.

"Têm acontecido lances que nos têm prejudicado muito. Acho muito interessante toda a gente falar do VAR, mas é urgente gastar algum dinheiro, porque felizmente esta indústria gera muito dinheiro, nem que seja com as multas dos treinadores e disponibilizar o VAR em todos os campeonatos. Porque, certo ou errado, pelo menos toda a gente vê. Temos de fazer mais pelo futebol português, mas o futebol também só vai evoluir quando as pessoas quiserem", continuou.

Análise ao encontro

"Não tivemos a entrada que queríamos, mérito da qualidade do Casa Pia, mas fomos conseguindo pegar no jogo e acho que a 2ª parte foi toda nossa. Quando tudo parecia perdido os jogadores acreditaram no um por cento de possibilidades e conseguiram igualar", concluiu.