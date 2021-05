António Folha dá murro na mesa: «Treinadores deviam unir-se e fazer greve quando for preciso»

O FC Porto B perdeu diante do Leixões, ficou em posição delicada na tabela, e após o encontro António Folha fez notar o seu descontentamento para com a equipa de arbitragem. Especialmente por causa de um lance de um golo anulado aos dragões. Folha a princípio nem queria comentar a situação, mas acabou por fazê-lo, deixando muitas frases fortes.





"Acho que é melhor não falar, caso contrário isto descamba... Se me pergunta, vou ter de responder à sua pergunta. Há liberdade de expressão ainda... Mas depois aparecem as multas e eu tenho filhos para sustentar e não dá. Tem sido demasiado. Não é só por este jogo, mas não é normal o que tem acontecido. Nós não fomos competentes, pois permitimos algumas saídas ao Leixões que deram golo", disse o técnico, à SportTV."Se fosse falar deste jogo, há coincidências... É bom que quem manda no futebol veja as coincidências que existem, para ver o que se está a passar. Temos um treinador do FC Porto da primeira volta [Rui Barros] que agora está em casa, foi embora, foi despedido... Tem o treinador agora que pode acontecer o mesmo. Graças a Deus eu e o Rui estamos tranquilos. Mas isto é brincar com a seriedade das pessoas. O Rui não tem culpa, eu também não. Que há culpados, há. Para bem do futebol português - eu devo muito ao futebol, mas o futebol também me deve a mim. Pelo que dei ao futebol à minha vida, não pode ser assim. Agora quem manda, que mande a sério, que não seja só para a fotografia. Depois quem é que vai para casa e deixa de receber ordenados? Os treinadores, que são competentes, não têm culpa do que se está a passar. Toda a gente fala, mas fazer é outra coisa. O futebol português precisa de mudar, não é só falar, é a atuar. Como se atua para com os treinadores, tem de se atuar igual. Somos o quê? Damos tudo, tal como os jogadores, e somos os elos mais fracos nisto. Os treinadores deviam unir-se e fazer greve quando for preciso", concluiu o técnico portista.Lembre-se que o FC Porto é antepenúltimo, com 29 pontos, podendo acabar a jornada na zona de descida caso o Vilafranquense vença o Ac. Viseu na segunda-feira.