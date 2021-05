António Folha e a permanência do FC Porto B: «Foi uma 2.ª volta fantástica dos miúdos»

António Folha mostrou-se satisfeito após o clássico das equipas B de Benfica e FC Porto, que até terminou com a vitória dos encarnados (2-1), resultado que ainda assim garantiu a permanência dos azuis e brancos na Liga Sabseg na próxima temporada, fruto dos resultados de Vilafranquense e Oliveirense na tarde de hoje.





Em declarações no final da partida, o treinador dos dragões elogiou a prestação da sua equipa na segunda volta do campeonato. "É um sentimento de dever cumprido. Foi uma 2.ª volta fantástica dos miúdos. Estava muito difícil desde que entrei e a equipa, dia após dia, acreditou que era possível. Estávamos muito atrás e sabíamos que íamos ter uma tarefa muito difícil. Este não é o resultado que queríamos, mas isto só veio demonstrar que a recuperação foi muito boa, porque não precisámos deste resultado para continuar [na Liga Sabseg]", começou por dizer na 'flash interview' da BTV, considerando que foi uma época de sofrimento."Missão cumprida, os miúdos estão de parabéns. Sofreram muito este ano e as pessoas sabem que eles sofreram muito e não mereciam. Na maioria das vezes, as coisas acontecem e nós nem sabemos bem o porquê, mas é passado. Vamos encarar o futuro com tranquilidade e continuar a trabalhar e a fazer crescer estes jovens porque merecem e tem um espírito muito grande", destacou.Questionado sobre o que terá de fazer de diferente em 2021/22, António Folha aproveitou para deixar uma mensagem a todos os intervenientes do futebol. "O FC Porto e quem está no futebol tem de fazer sempre diferente e melhorar todos os anos. Acho que o FC Porto o vai fazer, e tem de fazer, e as pessoas que envolvem o futebol têm de o fazer todos os anos. Assim espero, para que o nosso futebol seja ainda melhor", reiterou o técnico da equipa B do dragões.