António Folha e a vitória contra o Ac. Viseu: «Muito contentes pela qualidade de jogo que apresentamos»

No final de um triunfo convincente, por 3-0 , na receção ao Ac. Viseu, António Folha, treinador do FC Porto B, mostrou-se muito satisfeito com a conquista dos três pontos, mas sobretudo com a exibição dos seus jovens jogadores."Foi um FC Porto à FC Porto. A equipa teve muita personalidade, entrou muito bem no jogo, sabendo o que tínhamos planeado, e esteve muito serena na primeira fase de construção para encontrar espaços no bloco adversário, o que conseguimos muitas vezes. Estão de parabéns", começou por dizer o técnico, em declarações ao Porto Canal, antes de continuar: "Fizemos um excelente jogo, a vitória é justíssima e com jogadores num nível bastante alto, mas foram mais três pontos e não mais que isso. Estamos muito contentes com a vitória e pela qualidade de jogo que apresentamos, mas ainda temos muito que trabalhar, porque ainda estamos no início e temos muito para crescer. Este é um campeonato muito difícil e esta vitória só dá três pontos."Apesar da produção ofensiva, António Folha enalteceu também a solidez defensiva dos dragões. "Se não sofrermos estamos sempre mais perto de ganhar. Com um bloco bastante sólido, não permitindo perigo ou que o adversário marque, estamos mais próximos de ganhar, mas não vai ser sempre assim. O jogo pareceu fácil, mas não foi. Podia ter sido mais difícil, mas fizemos as coisas bem, controlamos a profundidade e o meio-campo do Ac. Viseu, que tem muita qualidade. O Ac. Viseu, com esta equipa, vai sair do lugar onde está, porque tem excelentes jogadores", frisou.Já em relação à tabela classificativa, o técnico mostrou-se pouco preocupado. "6.º lugar? É-me indiferente. O mais importante é ver a qualidade apresentada por estes jogadores", terminou.