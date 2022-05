António Folha: «Estamos tristes porque queríamos ganhar o último jogo»

António Folha assumiu que a derrota (2-3) frente ao Benfica B não fazia parte dos planos da equipa no jogo que marca a despedida da presente temporada.





Em declarações na 'flash-interview' do Porto Canal, o técnico do FC Porto B sublinhou ainda a evolução que alguns jogadores tiveram e que agora se encontram noutro patamar competitivo.

"Não era o resultado que nós queríamos e pelo que estava a acontecer no jogo não merecíamos. O primeiro golo do Benfica foi um erro nosso que deu um golo. Mais do que o resultado é a época que fizemos, desde que entrei aqui pela segunda vez a equipa esteve bem e cresceu muito. Houve muitos jogadores que se destacaram. Estamos tristes porque claro que queríamos ganhar o último jogo. Independentemente disso, todos sabem que a exigência é grande comigo. É o ciclo que uma época que termina e completamente diferente da transata. Há gente que cresceu bastante e está noutro patamar. Todos os departamentos estão de parabéns. Mas queremos mais para o futuro e trabalharemos para dar o nosso melhor e evoluir toda a gente dentro do clube", começou por dizer António Folha, prosseguindo: "Este é um espaço de crescimento, aberto, e que nós queremos que os talentos venham evoluir cada vez mais neste espaço. Faço questão de dar oportunidades a outros jogadores. Temos de ter a capacidade de perceber que temos algum talento e que está algo escondido porque existem outros que se estão a evidenciar. Foi isso que eu fiz. Houve gente que me surpreendeu, pela forma como entraram na equipa e pela boa resposta que me deram."