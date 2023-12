António Folha: «Foi uma exibição de resiliência e atitude»

O FC Porto B foi derrotado pelo AVS SAD nos momentos finais da partida (2-3). Contudo, o treinador dos dragões, António Folha vincou que a equipa "acredita no processo" que está a ser feito nos últimos tempos."Eles são uma equipa com grande capacidade e qualidade. Matreira, a aproveitar todas as oportunidades, a queimar tempo de jogo e muito experientes. Mas nós fizemos alterações, conseguimos corrigir algumas situações de jogo, com os médios mais centralizados e alinhados, porque precisavam de estar mais juntos e jogar em apoio. Não é fácil estar a perder 2-0 contra uma equipa assim em casa, uma equipa que procura subir de divisão. Claramente que o FC Porto fez uma exibição de resiliência e atitude. Quero destacar isso", revelou o técnico, salientando ainda que foi um encontro com "qualidade de jogo", sem "usar demasiado o coração".António Folha também considerou que Pedro Trigueira, guarda-redes do AVS SAD, foi o "melhor em campo" e apesar de considerar "triste perder desta maneira", reiterou os elogios ao adversário. "É uma equipa a aproveitar tudo do jogo e a ocupar bem os epsaços. Muito matreiros. Esta derrota dá-nos crescimento e trabalho para o futuro".Sobre a segunda parte, mais concretamente a tripla substituição e uma mensagem a Vasco Sousa, o técnico dos azuis e brancos sentiu que "a equipa precisava de intensidade". "Ali, precisávamos de energia, coisa que estes jovens têm. Têm qualidade também para dar e vender. Em suma, estou muito contente com a prestação deles e com o trabalho que têm vindo a fazer. Não se negam a nada, cumprem na perfeição e hoje...nem sempre podemos ter o resultado que merecemos. Quanto ao Vasco, acreditei que podiamos jogar com ele mais subido e disse-lhe para apoiar o homem da frente, que era o Wendel. Acabou por marcar e nisto tive sorte. Às vezes os treinadores têm sorte e, quando nos deixam jogar, como o AVS fez, nós respondemos. Somos uma equipa com uma grande personalidade", concluiu António Folha.