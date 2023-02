António Folha indignado com arbitragem: «Há gente a ganhar tanto dinheiro nos seus postos de trabalho e a não fazer nada»

Um penálti polémico assinalado na segunda parte permitiu à B SAD sair do terreno do FC Porto B com uma vitória, por 2-1, e deixar António Folha à beira de um ataque de nervos. No final do jogo, o técnico dos dragões não escondeu a revolta aos microfones do Porto Canal."Há coisas que não conseguimos controlar. Às vezes está chuva, às vezes está neve e às vezes está muito nevoeiro. Temos feito um bom campeonato e queremos continuar a fazer com tranquilidade. Dói perder assim, espero que na próxima época haja mesmo VAR na 2ª Liga. Ninguém faz nada para mudar isto. Domingo a domingo a ver isto. As pessoas trabalham diariamente para ganhar jogos e depois não há VAR para repor determinadas situações. Este não é o caminho. Há gente a ganhar tanto dinheiro nos seus postos de trabalho e a não fazer nada", frisou o treinador dos dragões.