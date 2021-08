António Folha: «O resultado é um mal menor para o que se passou no jogo»

No final do encontro com o Trofense, António Folha, treinador do FC Porto B, mostrou-se agradado com a exibição da sua equipa, mas não escondeu que pretendia outro resultado (a partida terminou 2-2).





"Fizemos uma partida muito interessante para primeiro jogo da época. A equipa demonstrou uma boa qualidade de jogo, principalmente na 1ª parte. Na 2ª parte conseguimos dar sempre uma resposta fantástica às adversidades que foram surgindo e tentou sempre igualar e ganhar o jogo. Estou contente com a atitude e com a qualidade, foi o primeiro jogo para muitos atletas, com público, e não senti ansiedade. O resultado é um mal menor para o que se passou no jogo, a haver um vencedor não temos dúvidas de quem seria. No entanto, pelo que foi o jogo, pelo que os jogadores fizeram e pelo caráter deles, o empate que nos deixa contentes", vincou.Deixando uma palavra positiva para o regresso dos adeptos ao estádio, o técnico analisou ainda o regressou de Silvestre Varela ao clube: "É bom para estes jovens verem que, mesmo estando no banco, o jogador, que tem um passado neste clube, tem um caráter muito grande. Os jovens, ao verem isto, percebem que estão num clube com uma exigência grande, seja qual for o tempo de jogo".