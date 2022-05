António Folha renova e mantém-se à frente do FC Porto B: «Renovação nunca esteve em causa»

António Folha vai mesmo continuar aos comandos do FC Porto B. Os dragões oficializaram, esta sexta-feira, a renovação do técnico de 50 anos que se manterá ao leme da formação secundária dos portistas até 2024.

Aos meios do clube, António Folha mostrou-se satisfeito por dar continuidade ao trabalho realizado e garantiu que a renovação nunca esteve em causa. “É sempre especial e é dar continuidade ao trabalho que temos feito. Agradeço a confiança que continuam a depositar em mim. Esta renovação nunca esteve em causa, ao contrário do que se andou por aí a dizer, porque se há pessoa que tem palavra, é o nosso presidente”, afirmou, antes de explicar:

“No pior momento da minha vida, numa conversa que tive com ele pelo telefone, sem saber como eu iria ficar, disse-me que o nosso casamento era para a vida. Por isso, se a minha continuidade dependesse de mim, nunca estaria em causa, pois nunca cuspo no prato em que como. Sou muito grato a este clube e estou muito feliz por estar aqui. Agradeço a todos por esta confiança e, da minha parte, vou dar o meu máximo, juntamente com a minha equipa técnica, para continuarmos a fazer um bom trabalho no FC Porto B.”

O técnico deixou também algumas em relação ao projeto para a sua equipa: “Enquanto equipa B, queremos dar o máximo de gente possível à equipa principal, mas sabemos que não é fácil entrar numa equipa campeã e que esperemos que ganhe também a Taça de Portugal. O patamar está muito alto e todos sabemos disso. Vamos tentar ao máximo projetar jovens para a equipa principal, mas sabemos que não é fácil. Vamos tentar que esses jovens que temos na formação vejam na equipa B uma porta aberta para continuarem a desfrutar da carreira e para continuarem a evoluir dentro do clube.”

Depois de várias épocas nos escalões de formação do FC Porto, António Folha estreou-se à frente do FC Porto B em janeiro de 2017, tendo-se mantido durante época e meia aos comandos dos jovens dragões.

Após duas épocas no Portimonense, regressou ao FC Porto B na reta final da época 2020/21, conseguindo evitar a despromoção da equipa. Esta época conduziu o clube a um campeonato tranquilo, terminando na 10.º posição.

Além de António Folha, também Paulinho Santos (treinador-adjunto), Fábio Moura (treinador-adjunto), Vítor Moreira (treinador-adjunto), Ricardo Pinheiro (treinador de guarda-redes) e Pedro Abreu (preparador-físico) continuam na equipa técnica.