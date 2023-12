António Folha revoltado com a arbitragem: «O senhor da Liga está a ouvir, parecem polícias»

"Com muita azia". Foi desta forma que António Folha se apresentou na flash interview depois da derrota do FC Porto B diante do Nacional por 3-2 . Apesar da satisfação com a exibição da equipa, o técnico não escondeu a irritação com alguns lances que aconteceram durante a partida e deixou críticas camufladas à arbitragem, sem querer desenvolver muito porque o "senhor da Liga" estava a "ouvir"."Apesar de estar numa equipa B que é para formar e para tentar dar crescimento aos jogadores e à equipa, estou com muita azia. Jesus. Ainda bem que vou ter um dia, senão o meu ano novo ia ser difícil. Trabalhámos muito para ter capacidade para nos batermos com adversários que querem subir, temos essa capacidade para mostrar que somos fortes. Tivemos três derrotas com os três primeiros, mas não fomos inferiores a nenhum. Hoje, foi um jogo em que saímos com uma derrota, mas que não me entra. Sou um gajo pacífico, tranquilo, e não quero mesmo falar nada. Gastei dinheiro a comprar prendas para muitas pessoas, o senhor da Liga está aqui e vai ouvir… Está com a caneta na mão e vai já apontar. Parecem polícias. E quem paga somos nós e os jogadores. Parabéns à minha equipa, top", atirou, aos microfones do Porto Canal.